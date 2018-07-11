Саммит Североатлантического альянса подтвердил евроатлантические стремления Украины.

Об этом говорится в декларации участников саммита НАТО в Брюсселе, передает Европейская правда.

В документе отмечается, что независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо придерживается принципов демократии и верховенства права, является залогом евроатлантической безопасности.

«Мы твердо убеждены в том, что Украина имеет право самостоятельно решать собственное будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне. Учитывая стремление Украины к членству в НАТО, мы придерживаемся наших решений на Бухарестском саммите и на следующих саммитах», - говорится в декларации.

Участники саммита подчеркнули, что успех широкомасштабных реформ в Украине, в частности в борьбе с коррупцией, будут иметь решающее значение для закладки основы для процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий, которые стремятся к общим ценностям.

«Мы осознаем заинтересованность Украины в расширении возможностей в рамках Инициативы совместимости партнерства. НАТО будет рассматривать это, учитывая решения, принятые на Уэльском и Варшавском саммитах. Мы будем продолжать работать с Украиной, многолетним партнером Альянса, опираясь на принципы и ценности, закрепленные в Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной», - говорится в декларации.

Как известно, согласно решению Бухарестского саммита НАТО Украина и Грузия «однажды станут членами НАТО».

Напомним, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг не ожидает, что на саммите НАТО будет принято решение о присоединении Украины к Программе усиленных возможностей.