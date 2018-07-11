также в разделеПолитика
Порошенко призвал Польшу изменить закон о «бандеризме» 9
СМИ: Трамп провел переговоры с Порошенко 25
Трамп будет говорить с Путиным об Украине 17
Трамп: Я не знаю, что произойдет с Крымом, но в аннексии виноват Обама 79
Лидеры НАТО призвали РФ вывести войска с Донбасса 31
Порошенко уже встретился с Трампом 50
ВР разрешила предприятиям ОПК не платить пеню компаниям из РФ 30
Порошенко рассчитывает на поддержку НАТО в вопросе миротворцев 29
Рада приняла закон о правовом статусе пропавших без вести 17
Украина не будет поддерживать европейские проекты с участием России 37
Порошенко подтвердил, что встретится с Трампом в Брюсселе 61
Порошенко: Наша цель – достижение стандартов НАТО к 2020 году 24
БПП готова отозвать одну из кандидатур в ЦИК и призывает НФ поступить также 21
Комитет забраковал законопроект о запрете проявлять сексуальную ориентацию 50
«Слава Украине»: Порошенко отреагировал на скандал с хорватскими футболистами 70
Порошенко потребовал не закрывать отделения «Укрпочты» в селах 28
Угрозы и преследование общественных активистов - результат расследования фактов коррупции кандидатов в президенты 74
Медведчук о саммите Украина—ЕС: Брюссель заинтересован исключительно в превращении Украины в колонию Евросоюза 77

Саммит Североатлантического альянса подтвердил евроатлантические стремления Украины.

Об этом говорится в декларации участников саммита НАТО в Брюсселе, передает Европейская правда.

В документе отмечается, что независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо придерживается принципов демократии и верховенства права, является залогом евроатлантической безопасности.

«Мы твердо убеждены в том, что Украина имеет право самостоятельно решать собственное будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне. Учитывая стремление Украины к членству в НАТО, мы придерживаемся наших решений на Бухарестском саммите и на следующих саммитах», - говорится в декларации.

Участники саммита подчеркнули, что успех широкомасштабных реформ в Украине, в частности в борьбе с коррупцией, будут иметь решающее значение для закладки основы для процветающей и мирной Украины, прочно закрепленной среди европейских демократий, которые стремятся к общим ценностям.

«Мы осознаем заинтересованность Украины в расширении возможностей в рамках Инициативы совместимости партнерства. НАТО будет рассматривать это, учитывая решения, принятые на Уэльском и Варшавском саммитах. Мы будем продолжать работать с Украиной, многолетним партнером Альянса, опираясь на принципы и ценности, закрепленные в Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной», - говорится в декларации.

Как известно, согласно решению Бухарестского саммита НАТО Украина и Грузия «однажды станут членами НАТО».

Напомним, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг не ожидает, что на саммите НАТО будет принято решение о присоединении Украины к Программе усиленных возможностей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги