Однопартийцы президента США Дональда Трампа раскритиковали его выступление на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции в Хельсинки.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

По их словам, во время пресс-конференции Трамп не сказал ни одного критического слова о России по вопросам, которые привели к ухудшению отношений между странами.

Вместо этого он осудил «глупость» политики США, особенно решение по расследованию вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.

Спикер Палаты Представителей Конгресса США Пол Райан заявил, что у него «не вызывает сомнений», что Москва вмешалась в выборы 2016 года в США, и Трамп «должен ценить то, что Россия не является нашим союзником».

«Нет морального эквивалента между Соединенными Штатами и Россией, которая остается враждебной по отношению к нашим основным ценностям и идеалам. Соединенные Штаты должны сосредоточить свое внимание на том, чтобы делать Россию ответственной за свои поступки и положить конец зловещим нападения на демократию», - сказал он.

Также заявлениями Трампа был разочарован и председатель республиканского комитета Сената иностранных дел Коркер.

«Когда он имел возможность защитить наши разведывательные службы, работающие на него, я был очень разочарован и расстроен эквивалентностью, которую он позволил и тем, что Путин говорил», - рассказал Коркер по обвинениям РФ во вмешательстве в американские выборы.

«Комментарии президента заставили нас выглядеть, как нацию, больше похожую на слабого игрока и я в этом очень разочарован», - подытожил он.

Сенатор Джон Маккейн назвал заявления Трампа на пресс-конференции «одним из самых позорных выступлений американского президента за свою память».

По его мнению, встреча Трамп с Путиным в Хельсинки была трагической ошибкой.

Сенатор считает, что Трамп оказался не только неспособным, «но и таким, который не желает встать перед Путиным».

Маккейн сказал, что Трамп и Путин, «казалось, говорят по тому же сценарию», так как Трамп сделал «сознательный выбор защищать тирана».

Напомним, президент США Дональд Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.

Трамп назвал личную встречу с Путиным хорошим началом, но не признал незаконную аннексию Крыма Россией.