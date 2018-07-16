Побеседовав наедине с президентом России Владимиром Путины в президентском дворце в Хельсинки, американский лидер Дональд Трамп сказал, что это хорошее начало. Это первые полноформатные переговоры двух лидеров, и проходят они на нейтральной территории – в Финляндии – через два дня после того, как США назвали имена 12 российских офицеров, обвиняемых во вмешательстве в американские президентские выборы, пишет Русская служба ВВС.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки была назначена на 13:00, однако кортеж президента США заехал во двор президентского дворца примерно в два часа дня. Путин приехал туда на своем новом лимузине «Кортеж» чуть раньше. Американский президент приехал из гостиницы, а российский – из аэропорта.

После примерно 40 минут беседы тет-а-тет президенты перешли к расширенной встрече с участием экспертов и, в том числе, специального помощника Трампа по европейским и российским делам Фионы Хилл.

В начале встречи Путин сказал, что поддерживал контакты с Трампом. «Мы по телефону говорили и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий», - сказал он. В свою очередь президент США поздравил российского лидера с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

Трамп отметил, что возможность наладить отношения между двумя странами есть. «Ладить с Россией - это хорошая штука», - сказал он и сообщил, что будет обсуждать с Путиным вопросы ядерной безопасности.

«Мы две страны, которые обладают более 90% ядерного потенциала, и это не очень хорошая вещь. Поэтому надо делать все, чтобы улучшить ситуацию по этому вопросу», - заявил президент США. Кроме того, по его словам, планируется обсудить вопросы торговли и вопросы, связанные с Китаем.

«У нас будет возможность наладить наши взаимоотношения. У нас не было возможности это сделать на протяжении двух лет», - посетовал Трамп.

Открытую часть переговоров тет-а-тет Путин и Трамп завершили рукопожатием. На вопросы журналистов они отвечать не стали.

После избрания на пост президента США Трамп виделся с Путиным всего два раза – в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге, когда они говорили два часа, а затем в ноябре на саммите АТЭС во Вьетнаме, когда разговор занял считанные минуты.

За несколько часов до начала встречи в Хельсинки Трамп в своем Twitter написал, что сейчас отношения Москвы и Вашингтона хуже чем когда-либо «благодаря глупости и тупости» прежнего руководства США.

Как сообщил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, подписания совместного заявления по итогам встречи не планируется. Тем не менее, пресс-конференция может быть «весьма информативной для армии журналистов», отметил представитель Кремля.