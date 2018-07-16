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Генеральная прокуратура поручила Службе безопасности Украины расследовать возможные угрозы главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского («Народный фронт») в адрес секретаря комитета. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает 112 Украина.

«Заявление секретаря комитета ко мне поступило, зарегистрировано уголовное производство», - отметил Луценко.

Напомним, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Татьяна Блистив подала в прокуратуру заявление на Пашинского, который якобы угрожал ей и ее семье убийством. Отмечалось, что соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований. 

Ранее нардеп Евгений Мураев подавал заявление в Генпрокуратуру с просьбой открыть дело против Пашинского по подозрению в заведомо ложных сообщениях о преступлении. 
ForUm

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