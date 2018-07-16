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Первое судебное заседание по существу в отношении Павла Гриба, которого в России обвинили в терроризме, состоится 23 июля.

Об этом сообщил отец украинца Игорь Гриб.

По его словам, заседание пройдет в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону.

Планируется, что первое заседание по существу будет открытым.

Ранее в суде заявляли, что заседание состоится 17 июля.

Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.

2 марта суд города Краснодар продлил арест украинцу до 4 мая, затем – до 4 июля.

 
ForUm

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