Первое судебное заседание по существу в отношении Павла Гриба, которого в России обвинили в терроризме, состоится 23 июля.
Об этом сообщил отец украинца Игорь Гриб.
По его словам, заседание пройдет в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону.
Планируется, что первое заседание по существу будет открытым.
Ранее в суде заявляли, что заседание состоится 17 июля.
Как сообщал ForUm, 24 августа 2017 года 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.
7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.
15 декабря 2017 года суд города Краснодар продлил арест Грибу до 4 марта.
Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.
2 марта суд города Краснодар продлил арест украинцу до 4 мая, затем – до 4 июля.
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