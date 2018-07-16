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NYT: К отравлению Скрипалей причастны сотрудники ГРУ 53

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретились в Хельсинки. Трамп назвал личную встречу с Путиным хорошим началом, но не признал незаконную аннексию Крыма Россией.

Путин заверил американского коллегу, что Россия сохранит транзит российского газа через Украину после строительства газопровода «Северный поток – 2». 

Трамп считает, что отношения с Россией испортились из-за американской глупости.

Президент Петр Порошенко не исключает, что РФ готовится сделать военную операцию атаки на Мариуполь.

Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию сотрудничать с Австралией и Нидерландами в вопросе расследования сбивания малайзийского «Боинга» (рейс MH17).

Экс-главу Перечинской райгосадминистрации Виктора Олефира взяли под стражу на 60 дней без определения залога. В больнице скончалась вторая женщина, сбитая пьяным чиновником.

Генеральная прокуратура поручила Службе безопасности Украины расследовать возможные угрозы главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны депутата Сергея Пашинского («Народный фронт») в адрес секретаря комитета. 

Британские правоохранители считают, что к отравлению экс-шпиона российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери причастны сотрудники ГРУ, пишет The New York Times 

Во время проведения служебного расследования относительно чрезвычайного происшествия на Ривненском общевойсковом полигоне  министр обороны Степан Полторак приказал провести экспертизу металла, из которого произведен ствол миномета М-15 «Молот».

Гражданина Российской Федерации Андрея Похвального, нанесшего на одном из турецких курортов, Аланье, украинскому туристу Андрею Сове побои, приведшие к его смерти, отпустили сразу после выплаты штрафа в размере 800 долларов США.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к Президенту Петру Порошенко с просьбой рассмотреть возможности обмена украинских рыбаков задержанного в оккупированном Крыму судна «ЯМК-0041» на моряков судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками.

Суд рассмотрит вопрос возложении долга ПАО «Киевэнерго» за потребленный газ перед ОАО «НАК «Нафтогаз Украины» на КП «Киевтеплоэнерго», общая сумма которого составляет почти 5 млрд грн, 19 июля в 09:30.

 
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