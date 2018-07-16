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Вчера, 15 июля, в селе Сонцедаровка Краснокутского района Харьковская область в результате пожара на нефтеперерабатывающем предприятии погиб рабочий, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

К месту пожара было направлено 1 отделение Краснокутского райотдела ГосЧС и отделения добровольной пожарной команды нефтеперерабатывающего предприятия на автоцистернах. Также, учитывая опасность объекта, к месту пожара были направлены дополнительные подразделения по 1 отделению на автоцистернах из Валковского  Богодуховского районов.

На момент прибытия спасателей было установлено, что на территории нефтеперерабатывающего предприятия, вблизи резервуарного парка, под наливной эстакадой горит автоцистерна на базе автомобиля DAF, емкостью 28 м3, в которой находился растворитель. Общая площадь пожара составляла около 40 кв. м. Была угроза распространения пламени на другие резервуары. Прокладку магистральной линии от автоцистерн осуществляли члены добровольной пожарной команды предприятия. Спасательные подразделения ГосЧС проводили тушение пожара и охлаждение соседних резервуаров.

В 11:50 пожар был локализован, в 13:35 полностью ликвидирован. Во время ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины 1997 г.р., оператора предприятия. Причина возгорания автоцистерны и сумма нанесенного ущерба устанавливается.
ForUm

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