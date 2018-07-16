Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины приняло решение разрешить остекление балконов и лоджий выше 3-го этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов, сообщает пресс-служба министерства.

Соответствующая норма содержится в изменениях Государственные строительные нормы В.2.2-15-2005 «Здания и сооружения. Жилые дома. Основные положения », которые вступают в силу с 1 октября 2018 года.

«Сегодня в соответствии с действующими нормами при проектировании и строительстве многоэтажек не допускается остекление балконов. Поэтому жители потом делают это самостоятельно. Такое самовольное остекление портит внешний вид зданий и вообще наших городов. Часто кроме этого, они еще и расширяют площади балконов, превращая их в ужасные пристройки. И это уже вопрос безопасности людей, проживающих в таких домах или проходящих мимо. Мы пересмотрели эту норму и в новых изменениях в ГСН ввели возможность остекления балконов при проектировании. Они вступят в силу с 1 октября», - сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе

Согласно новым изменениям, остекление балконов или лоджий с шириной не менее 1,2 м разрешается выполнять, если площадь остекления составляет не менее 50% от площади наружных стен балконов, а окна устраиваются с суммарной шириной не менее 1,2 м и открываются на сторону балкона.

По словам Парцхаладзе, такая норма предотвратит самопроизвольное остекление балконов, улучшит внешнюю эстетику зданий и позволит расширить возможности пожарной безопасности жителей.