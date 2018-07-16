Бывший начальник службы безопасности президента Виктора Януковича Константин Кобзарь заявил, что в феврале 2014 года штурмовать поместье экс-президента ехало 10 единиц бронированной техники с военной части «Десна».

Об этом он рассказал 16 июля на допросе в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене Януковича, сообщает «Украинская правда».

Кобзарь рассказывал на суде о событиях вечера 21 февраля, когда Янукович на вертолете покинул Межигорье.

По его словам, штурмовать резиденцию приехали автобусы с радикалами.

«Подъехал Павленко (экс-начальник штаба службы безопасности Януковича. – Ред.), он доложил, что их там чуть не 10 тысяч. Начались призывы к штурму резиденции. Павленко сказал, что туда завозили алкогольные напитки», - заявил Кобзарь.

«Позвонил Шуляк (экс-командующий внутренних войск. – Ред.) и рассказал, что с военной части «Десна» выехала бронетехника в количестве 10 единиц в сторону резиденции президента», - добавил он.

Кобзарь пояснил, что, вероятно, Шуляк информацию получил от сослуживцев.

«Где-то за месяц до этого, ходили разговоры, что, скорее всего, вооруженные силы частично предали президента Януковича», - сказал свидетель.

Также Кобзарь заявил, что слова Шуляка подтвердили «измену» и сравнил ее с планом «Чаушеску».

Прокурор обвинения Руслан Кравченко спросил Кобзаря и попросил конкретизировать слова об измене военнослужащих.

«Кто именно вам и что докладывал? Какой именно командир батальона предал и поехал на бронетехнике в сторону Киева?», - спросил прокурор.

«Командир батальона, то я сам определил, потому что 10 единиц это не выше уровня командира батальона. Фамилии и звания его я не знал. Получил я эту информацию от генерал-лейтенанта Шуляка», - ответил Кобзарь.

Затем Кобзарь уточнил, что разговоры об измене военнослужащих не подтверждены.

16 июля суд продолжил слушать дело о госизмене Януковича.

Напомним, свидетель защиты по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича экс-начальник штаба охраны главы государства Владимир Павленко заявляет, что Януковича планировали расстрелять и сжечь живьем.

Ранее бывший командующий Внутренних войск Станислав Шуляк заявил, что в феврале 2014 года протестующие подготовили силовую группу в 2 тысячи человек и несколько групп бронетехники для штурма резиденции «Межигорье».

В свою очередь бывший охранник сбежавшего президента Сергей Бернацкий заявил, что если бы Янукович не сбежал из Украины в Россию, то в стране началась бы крупномасштабная гражданская война.