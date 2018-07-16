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По обращениям Украинской православной церкви Киевского патриархата, Киевской митрополии Украинской православной церкви и патриархии Украинской автокефальной православной церкви в столице состоятся торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины, в связи с этим предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств, сообщает пресс-служба КГГА.

Частности, 24 июля с 12:00 до 13:00 - на Андреевском спуске (от дома № 23 до ул. Владимирской), ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), пл. Михайловской, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).

27 июля на 11:00 до 16:30 - на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской до пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30 - на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).
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