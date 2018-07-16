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Экс-главу Перечинской райгосадминистрации Виктора Олефира взяли под стражу на 60 дней без определения залога.

Такое решение вынес сегодня судья Ужгородского горрайонного суда, сообщает Мukachevo.net.

Так, согласно решению Олефиру была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без определения залога, а именно до 11 сентября.

«Я осознаю негативные последствия своего поступка и прошу прощения у потерпевших и их родственников», - сказал Олефир на суде.
ForUm

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