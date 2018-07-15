Автокефалия Украинской Православной Церкви является одним из важнейших атрибутов украинской государственности. Об этом сегодня сказал Президент Украины Петр Порошенко, принимая участие в богослужении Украинской греко-католической церкви в селе Зарваница Тернопольской области, передает пресс-служба Президента.

«Автокефалия является одним из столпов Украинского государства, украинской нации, украинской национальной безопасности, и, в конце концов, всей мировой геополитики», - подчеркнул Порошенко.

При этом Глава государства признал, что получение автокефалии – крайне сложный вопрос, сообщает From-UA.

«Противодействие масштабно и системно. Нет никаких оснований считать, будто бы Томос у нас в кармане. У нас с вами остается две вещи для того, чтобы его получить – молиться, и верить и бороться», - заявил Президент перед собравшимися в Зарванице верующими.

Он также напомнил паломникам слова почившего главы УГКЦ Любомира Гузара: «Когда молимся, не прекращаем работать. Поскольку без нашей работы ничего не будет, ничего само по себе не произойдет».