В ночь с 14 на 15 июля в селе Большая Добронь Закарпатской области сгорело здание детского сада в ромском поселении, сообщает Mukachevo.net.

В спасательную часть звонок поступил в 3 часа ночи.

Пожар был таких масштабов, что перекинулся на соседний дом. Сейчас в спасательной службе воздерживаются от комментариев и просят подождать выводов специальной проверки.

Местные ромы рассказали, что не исключают умышленный поджог с учетом последних событий, касающихся нацменьшинств в Украине.

По информации о спасателей, в результате пожара никто не пострадал.

Как отметили в закарпатской полиции, для выяснения точной причины возгорания будет проведена соответствующая экспертиза, именно по этой причине начато уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины, а это умышленное повреждение имущества через поджог, хотя по предварительным данным, утверждают в полиции, признаков умышленного поджога не обнаружили.