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Сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018 по футболу. В финальном поединке, который проходил в Москве, французы обыграли сенсационного финалиста мундиаля - сборную Хорватии, сообщает УНИАН.

Хорватская сборная, несмотря на статус аутсайдера в финале чемпионата мира, активно начала матч. Однако едва ли не первая серьезная атака французов принесла успех «Трехцветным». При этом «Клетчатые» сами помогли Франции открыть счет: на 18-й минуте Гризманн подал со штрафного, а Манджукич срезал мяч в собственные ворота. Как оказалось, это дебютный автогол в истории финалов мундиалей. 

Впрочем, это было только начало. Через 10 минут хорватам удалось восстановить равновесие в счете: Перишич снова-таки после розыгрыша «стандарта» вогнал мяч в дальний угол. 

На 38-й минуте произошел противоречивый эпизод: мяч нашел руку Перишича в штрафной площади хорватов, и арбитр после просмотра видеоповтора решился назначить пенальти. Гризманн технично вновь вывел Францию вперед - 2:1. 

В начале второго тайма более свежие французские футболисты на всех парах ринулись в атаку и нокаутировали оппонента двумя голами: Погба сделал счет 3:1, а затем Мбаппе подтвердил статус будущей суперзвезды, забив красивым ударом метров с 23-х. Отметим, что сборная Хорватии, проигрывая 1:4, не опустила рук и все же забила гол престижа - Манджукич запрессинговал голкипера французов Льориса, который допустил грубую ошибку. 4:2 - победа Франции.

Это один из самых результативных финалов в истории чемпионатов мира. 

Французы стали двукратными чемпионами планеты. Впервые Кубок мира команда выиграла ровно 20 лет назад, на домашнем турнире. В финале ЧМ-1998 французы во главе с Зинедином Зиданом разгромили в Париже Бразилию - 3:0. 
ForUm

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