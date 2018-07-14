Вчера, 13 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска по всей линии соприкосновения 24 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 2 раза из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

На луганском, попаснянском, светлодарском и горловском направлениях отмечались единичные обстрелы подразделений Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Кряковка, Троицкое, Новолуганское и Пивденное. При этом противник применил по защитникам Новолуганского 82-мм миномет и выпустил в нашу сторону 8 мин.

На донецком направлении оккупанты продолжили предпринимать активные провокационные меры, чтобы вызвать ответный огонь. Применяя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие враг обстрелял позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Марьинка, Опытное, Каменка и Пески.

На мариупольском направлении прошедшие сутки снова зафиксировано наибольшее количество обстрелов. 12 раз русские наемники нарушили всеобъемлющее «хлебное перемирие». Прицельный, провокационный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты открывали по позициям у населенных пунктов Талаковка, Водяное, Гнутово, Широкино и Пищевик. Наряду с этим, враг увеличил калибр запрещенного Минскими договоренностями вооружения, из которого обстрелял позиции Объединенных сил в районе Водяного. На этот раз в сторону наших защитников прилетело 5 мин калибром 120 мм.

К сожалению, в результате вражеского огня на этом направлении были ранены двое наших защитников.

По уточненным данным разведки, 4 оккупантов получили ранения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 4 раза нарушили режим прекращения огня на луганском, донецком и мариупольском направлениях. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских защитников у Крымского, Марьинки, Талаковки и Гнутово.