Сегодня, 14 июля, в восточных Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 14 июля в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с», – говорится в сообщении.
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