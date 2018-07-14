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Сегодня, 14 июля, в восточных Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются грозы, местами сильные дожди, град и шквалы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 14 июля в восточных, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях грозы, местами сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с», – говорится в сообщении.
ForUm

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