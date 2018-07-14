также в разделеОбщество
Сбившему двух женщин главе РГА сообщили о подозрении 20
Виновником смертельного ДТП возле Львова оказался офицер ВСУ 23
Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов 90
Перед смертельным ДТП глава Перечинской РГА врезался в легковушку, но его отпустили 40
Сегодня в Украине пройдут грозовые дожди с градом 29
Суд продлил арест Савченко 22
НАБУ обжаловало закрытие «дела рюкзаков» 22
13 июля. Картина дня 38
Синоптик предупредила, что смерчи станут привычным явлением для Украины 38
МИД протестует в связи с решениями оккупационных судов по Панову и Балуху 24
Первые медучреждения получили финансирование по договорам НСЗУ 27
В РФ заявили, что состояние здоровья Сенцова остается удовлетворительным 33
СМИ: Сенцова могут освободить в ближайшие дни 99
Избитого в Турции россиянином украинца планируют транспортировать сансамолетом 41
На Виннитчине руководителя подразделения ГФС поймали на крупной взятке 29
Балуху отказали в условно-досрочном освобождении 27
Обнародованы первые за два года видеокадры Сенцова в колонии 65
Медведчук: Призрачная идея членства в НАТО работает на раскол Украины 44

Народный депутат Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов и госпереворота, объявила бессрочную голодовку в связи с продлением срока содержания под стражей.

Об этом на странице в Facebook сообщила заместитель председателя партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяна Проторченко.

«Я объявляю бессрочную голодовку на беззаконные преступные действия судьи Бугеля, прокуроров Банника и Климовича, следователя Томусяка, которые осудили меня без адвокатов, не дав мне даже возможность высказать свою позицию в судебном заседании в свою защиту», - говорится в заявлении Савченко, фотокопию которого обнародовала Проторченко.

Савченко также заявила, что отказывается от врачебного надзора в пенитенциарной системе Украины из-за недоверия к врачам.

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии ее под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В ночь на 14 июля Шевченковский районный суд продлил меру пресечения народному депутату в виде содержания под стражей до 10 сентября.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги