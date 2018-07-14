Народный депутат Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов и госпереворота, объявила бессрочную голодовку в связи с продлением срока содержания под стражей.

Об этом на странице в Facebook сообщила заместитель председателя партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяна Проторченко.

«Я объявляю бессрочную голодовку на беззаконные преступные действия судьи Бугеля, прокуроров Банника и Климовича, следователя Томусяка, которые осудили меня без адвокатов, не дав мне даже возможность высказать свою позицию в судебном заседании в свою защиту», - говорится в заявлении Савченко, фотокопию которого обнародовала Проторченко.

Савченко также заявила, что отказывается от врачебного надзора в пенитенциарной системе Украины из-за недоверия к врачам.

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии ее под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В ночь на 14 июля Шевченковский районный суд продлил меру пресечения народному депутату в виде содержания под стражей до 10 сентября.