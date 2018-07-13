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Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июле снизило прогноз производства пшеницы, кукурузы и ржи в Украине в 2018/19 МГ.

Об этом гооврится в июльском отчете ведомства, сообщает Укринформ.

Так, производство пшеницы в Украине в текущем сезоне оценивается в 25,5 млн т, что на 1 млн т меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце, и на 1,5 млн т ниже прошлогоднего показателя.

При этом снижение экспорта в 2018/19 МГ пшеницы оценивается на уровне 0,5 млн. т.
ForUm

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