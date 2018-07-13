Сегодня, 13 июля, 152 медицинских учреждения, заключивших договоры с Национальной службой здоровья Украины, получили на свои счета первые средства - всего 244 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Минздрава.

Это коммунальные и частные учреждения, где оказывают медицинские услуги семейные врачи, педиатры и терапевты.

Еще 9 заведений, заключившие договоры с НСЗУ, получат финансирование после того, как устранят выявленные НСЗУ недостатки: восемь заведений из них находятся в процессе обновления своих лицензий, одно медучреждение допустило ошибки в документах и ​​сейчас работает над исправлением этой ситуации вместе со службой.

В МОЗ напомнили, что новая система финансирования учреждений первичной помощи работает по принципу «деньги следуют за пациентом». Каждое из этих учреждений получит финансирование в соответствии с количеством пациентов, которые подписали декларации с врачами, и дополнительно - за пациентов, проживающих на территории обслуживания учреждений, но еще не выбравших врачей. Для многих заведений это значительно больше, чем они получали ежемесячно до внедрения изменений в системе здравоохранения.

Напомним, ранее Минздрав утвердил порядок выбора врача, оказывающего первичную медицинскую помощь.

Со 2 апреля началась национальная кампания по выбору врача.