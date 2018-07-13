Возле Верховной Рады автомобиль сбил участника акции протеста автомобилистов с еврономерами, сообщает «Украинская правда».
Мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте. Его задело авто Nissan Micra с женщиной за рулем.
По предварительным признакам пострадавший получил открытый перелом. Мужчине оказывают помощь сотрудники Национальной гвардии.
Напомним, 12 июня в центре Киева внедорожник народного депутата Павла Пинзеника задел одного из участников акции владельцев машин на еврономерах, которые блокировали проезд возле Верховной Рады.
11 июля в центре Киева началась акция протеста общественной организации «АвтоЕвроСила», которая отстаивает интересы владельцев автомобилей на европейской регистрации.
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