В столице Мексики Мехико обвалилась часть здания торгового центра Artz Pedregal.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.
«Часть многоуровневого роскошного торгового центра в Мехико обрушилась в четверг, в результате чего разлетелись обломки и возникли облака серой пыли», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Artz Pedregal открылся только в марте.
Причины обрушения здания пока неизвестны. На месте работают аварийные службы. ТЦ якобы имеет все необходимые разрешения.
El Grupo Sordo Madaleno, fue el encargado de construir la plaza Artz Pedregal, mismo que tiene a cargo el proyecto del centro comercial en donde ahora se encuentra el Estadio Azul. https://t.co/G9Gg4v7d8Y pic.twitter.com/n3VEoW94QX— DIARIO RÉCORD (@record_mexico) 12 июля 2018 г.
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