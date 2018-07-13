В столице Мексики Мехико обвалилась часть здания торгового центра Artz Pedregal.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Часть многоуровневого роскошного торгового центра в Мехико обрушилась в четверг, в результате чего разлетелись обломки и возникли облака серой пыли», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Artz Pedregal открылся только в марте.

Причины обрушения здания пока неизвестны. На месте работают аварийные службы. ТЦ якобы имеет все необходимые разрешения.