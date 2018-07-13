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Американская неправительственная исследовательская и правозащитная организация Freedom House, которая финансируется правительством США, предложила президенту  Дональду Трампу «небольшую подборку» причин, почему, по мнению организации, президент РФ Владимир Путин не является нормальным и с ним не стоит заводить дружбу, сообщает Голос Америки.

Организация обращает внимание, что Кремль обвиняют в организации убийств за рубежом, Москва держит в заключении политических оппонентов, ворвалась в Грузию и Украину, поддерживает диктаторов в ряде стран и националистические партии в Европе.

«Путин отправил российских спецназовцев в Крым в феврале 2014-го года, после того, как протестующие сняли коррумпированного украинского президента Виктора Януковича, контролируемого Кремлем. Захватив контроль над регионом силой, оккупационная власть сфальсифицировала референдум, чтобы провести его формальную аннексию Россией, которую не признало международное сообщество», - отмечает организация.

Напомним, Трамп и Путин планируют встретиться в Хельсинки 16 июля.

10 июля Трамп не смог однозначно заявить, кем является его российский коллега Владимир Путин – другом или врагом.
ForUm

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