Киевский транспорт и хроники подорожания проезда. «Драма» длиною в 10 лет, о которой сейчас поговорим детальнее. И о том, как объясняют чиновники подорожание, тоже

Киевлян спустя год снова настигло подорожание проезда в транспорте. Теперь разовая поездка в метро (как, впрочем, и в автобусе, трамвае, троллейбусе, на фуникулере и в городской электричке) составит 8 грн.

Таким образом, почти за 10 лет столичный транспорт прошел путь от 50 копеек (в метро) за разовую поездку до 8 гривен (везде). Прошел с большим трудом, но достаточно уверенно, преодолевая протесты населения под условным лозунгом «Так надо» и различными вариациями объяснений.

Мы попробуем проследить весь этот путь. Начнем, как и водится, с самого начала.

Подорожание первое

Ноябрь 2008 года

«Киевляне пока не привыкли к повышению, некоторые еще надеются, что цены вернутся». Так начинается статья одного из украинских изданий о повышении цены на проезд в метро с 50 копеек до 2 гривен (проезд в наземных видах транспорта тогда подняли до 1,5 грн).

Согласно данным Госстата, на тот момент средняя зарплата в Киеве составляла 3 140 грн, подорожание же сразу в четыре раза стало для жителей столицы очень существенным.

Что в свою очередь вызвало акции протеста.

Из статьи «Сегодня»:

«Самые злостные неплательщики собрались вчера в пять часов вечера на станции метро «Крещатик». Около 30 человек перепрыгивали через турникеты. Некоторые из них надели на шею автомобильные покрышки, разукрашенные в голубой цвет — точно такой же, как и цвет новых-старых жетончиков. «Голубые покрышки символизируют ярмо повышенного проезда», — рассказала нам одна из участниц акции Дарина, на плечах которой тоже красовались необычные «бусы».

Объяснения властей

Еще в 2007 году заместитель мэра Киева Иван Салий заявлял, что повышать цену на проезд давно пора.

Точнее, по его словам, «повысить цену на проезд надо было еще два года назад, но пока это сделать не позволяла политическая ситуация».

Салий подчеркивал, что киевский метрополитен «работает неприбыльно» и за год недодал в местный бюджет 200 млн грн.

В апреле 2008-го директор киевского метрополитена Петр Мирошник на пресс-конференции уточнял, что реальная себестоимость проезда в метро на тот момент составляла 1,58 грн, что означало отсутствие возможности «покрыть даже эксплуатационные расходы метрополитена».

Для понимания: курс доллара по состоянию на день повышения (3 ноября) составлял 5,78.

Спустя несколько недель прокуратура найдет в процедуре поднятия цены нарушения.

«Процедура принятия распоряжения в части общественных обсуждений не была соблюдена, в связи с чем прокуратура внесла предписание киевскому городскому председателю для устранения этих нарушений», – по результатам проверки сообщил прокурор Киева Евгений Блаживский.

В январе 2009 года Антимонопольный комитет «уговорил» мэра Киева Леонида Черновецкого понизить цену на проезд. Правда, всего на 30 коп.

Но в 2010 году цену вернули.

Подорожание второе (промежуточное)

Август-сентябрь 2010 года

Объяснения властей

По словам первого заместителя главы КГГА Александра Попова, финансовое состояние метрополитена усложнялось.

Он же уточнил, что себестоимость проезда по состоянию на август 2010 года составляла 2 грн 40 коп,и если вернут тариф на проезд в размере 2 грн, «то метрополитен выйдет на 80% себестоимости проезда».

Для сравнения: курс доллара по состоянию на август 2010 года находился в пределах 7,9 грн, а средняя зарплата составляла 3 431 грн.

Тариф подняли. Прошло 5 лет.

Подорожание третье

Февраль 2015 года

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Фото из открытых источников

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте начали действовать с субботы, 7 февраля 2015 года.

Тариф на поездку в автобусе, трамвае, троллейбусе или фуникулере составил 3 грн, а в электричке – 4 грн.

Цена на разовую поездку в метро также была установлена на отметке в 4 грн. Таким образом, стоимость проезда в метрополитене увеличилась вдвое.

Объяснения властей

Если коротко, в стиле «так было надо» и “были вынуждены».

Мэр столицы Виталий Кличко в интервью «Радио Свобода» рассказал, что на тот момент в Киеве было «самое дешевое метро в мире», но «оно должно быть безопасным, эффективно работать и развиваться».

«У нас большая задолженность по заработным платам, задолженность для того, чтобы ремонтировать состав. Нам нужно ремонтировать эскалаторы, нам нужно строить метро сейчас и продолжать строительство метро, проводить на Троещину. Мы должны работать, и мы на сегодняшний день вынуждены поднять цену», - сказал Кличко.

Важно. Дабы понимать масштабы, стоит вспомнить два показательных случая. Сначала в 2013-м, а потом и в 2015 году сообщалось о том, что в метрополитене вынуждены снизить скорость поездов.

Все из-за недостатка средств на замену изношенных колей. В 2015 году отсутствие средств называли критическим. Тогда на некоторых участках метрополитена ограничили скорость поездов на 40 км/ч, что оказалось ощутимым для пассажиров.

Перевозчики заявили, что такого подорожания недостаточно.

В частности, генеральный директор «Киевпасстранса» Сергей Майзель заявил, что этого подорожания недостаточно, чтобы предприятие перестало работать в минус.

«Когда мы давали экономические обоснования цены, стоимость проезда в электротранспорте была 3,66 грн, а в автотранспорте - 3,72 грн, мы просчитывали стоимость на дизтопливо по 14 грн 20 коп А на сегодня дизтопливо стоит 18 грн 27 коп.», - заявил Майзель.

В метро отреагировали аналогично. Согласно расчетам, на 2015 год экономически обоснованная стоимость перевозки одного пассажира составляла 4,48 грн. Таким образом, при цене в 4 грн каждую поездку «все равно придется дотировать из бюджета».

Для сравнения: средняя зарплата в Киеве по состоянию на февраль 2015 года составляла 6 099 грн, курс доллара же находился на уровне 16,6.

Подорожание четвертое

Июль 2017 года

Расстояние между повышениями, как заметно из дат, радикально уменьшилось. Спустя два года стоимость разовой поездки в метро повысилась до 5 грн, за поездку в автобусе, трамвае, троллейбусе и на фуникулере теперь уже нужно платить 4 грн.

Объяснения властей

При этом в конце января этого же года директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель заявлял, что себестоимость проезда одного пассажира в метро составляет более 6 грн.

«Для «Киевпасстранса» проезд в наземном электротранспорте оценивается в 5,2 грн, для метрополитена себестоимость проезда составляет более 6 грн», - уточнил Майзель.

Еще он утверждал, что «пока» повышать цену не будут. Это «пока» в итоге продлилось до июля.

На момент повышения средняя зарплата в столице составляла более 11 тыс. грн, доллар стоил почти 26 грн.

Важно. Еще один пример проблем с финансами в метро – ситуация с задолженностью за вагоны для компании «Укррослизинг». Тогда исполнительная служба взыскала со счетов метрополитена 155 млн грн. А в целом разговор шел даже о возможной полной остановке метрополитена.

Подорожание пятое

14 июля 2018 года

Именно с этой даты разовая поездка в автобусе, трамвае, троллейбусе, на фуникулере, в метрополитене, а также в городской электричке составит 8 грн.

То есть проезд в наземном транспорте подорожает вдвое, а в метрополитене и городской электричке вырастет на 37,5%.

Объяснения властей

«Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Несмотря на политические рейтинги и спекуляции, которых вокруг этого вопроса много. Потому что нужно быть ответственными и честно говорить, что иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы», - сказал мэр столицы Виталий Кличко.

Причина все та же. По словам мэра, коммунальные транспортные предприятия работают в убыток.

«Последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году - лишь корректировки отдельных его составляющих. А между тем в стране выросли тарифы на электроэнергию (в 5,4 раза), стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза. Индекс потребительских цен за период 2015-2017 гг. составляет 183%», - добавил он.

Кличко также добавил, что для постоянных пассажиров проезд в столичном транспорте «будет стоить 6,50 грн в среднем».

«И это все равно ниже его себестоимости!» - подчеркнул он.

112 Украина