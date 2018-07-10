Президент США Дональд Трамп не смог однозначно заявить, кем является его российский коллега Владимир Путин – другом или врагом.

Об этом он заявил перед вылетом в Европу, где он должен принять участие в саммите НАТО и провести двусторонние встречи с премьером Британии и президентом РФ, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Washington post.

По словам Трампа, встреча с Путиным, вероятно, будет самой простой из запланированных.

«Я думаю, Путин будет проще их всех», - сказал президент США.

Он назвал Путина соперником, отметив, что «пока не может сказать», Путин друг или враг.

«Я думаю, что дружба с Россией, Китаем, с другими является хорошей, а не плохой вещью» - отметил Трамп.

Напомним, Трамп и Путин планируют встретиться в Хельсинки 16 июля.