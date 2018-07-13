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Вчера, 12 июля, в Днипре на улице Курсантская в результате взрыва на территории одного из предприятий погибли два человека, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в цеху во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов произошел взрыв опасной смеси, без последующего горения вследствие чего разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней.

Подразделением ГУ ГосЧС в Днепропетровской области извлечен из-под кирпича 1 человек, второго из-под кирпича вытащили работники предприятия до прибытия подразделений спасателей.

В результате взрыва погиб один человек и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован во 2-ю городскую больницу, где позже скончался.
ForUm

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