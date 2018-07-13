Возле аэропорта Каира в Египте прогремел взрыв. Взорвался резервуар с топливом, сообщает УНИАН.

Отмечается, что власти прекратили навигацию в аэропорту. Также они организовали расследование для выяснения обстоятельств инцидента.

Позже министерство гражданской авиации Египта подтвердило, что взрыв в Каире произошел за пределами аэропорта, он не оказал влияния на работу воздушной гавани.

В данный момент возгорание взято под контроль местными экстренными службами.

По данным издания Egypt today, в результате взрывов ранения получили 12 человек. Официальные источники в данный момент не подтвердили данную информацию.