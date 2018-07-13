Вчера, 12 июля, обстановка в районе операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска 24 раза нарушали режим прекращения огня, 2 из которых - из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

На Луганском и Горловском направлениях было тихо.

На попаснянском и светлодарск направлениях враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия защитников населенных пунктов Троицкое и Новолуганское.

На донецком направлении 8 раз враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Марьинка, Березовое, Авдеевка и Опытное.

На мариупольском направлении прошедшие сутки снова было горячее всего. 14 раз русские наемники обстреливали наших защитников. Прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся по подразделениям возле населенных пунктов Водяное, Павлополь, Талаковка, Лебединское и Пищевик. Наряду с этим, враг впервые за шесть дней использовал запрещенные Минскими договоренностями 82-мм минометы и выпустил по защитникам Павлополя и Водяного 14 мин.

К сожалению, в результате активных боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил были ранены.

В течение текущих суток боевики российские оккупационные войска 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донецком и Мариупольском направлениях. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции наших защитников у Марьинки и Талаковки.

По уточненным данным разведки, двое оккупантов были уничтожено и трое – ранены.