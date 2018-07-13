Вчера, 12 июля, неподалеку от Мариуполя и села Валерьяновка Волновахского района военнослужащие Национальной гвардии Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции из состава Объединенных сил задержали четырех граждан, которые по базе данных Национальной полиции подозреваются в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием так называемой «ДНР», сообщает пресс-центр штаба ООС.

Задержанные были доставлены в ближайшее отделение полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

Информация по данному факту была внесена в журнал единого учета правонарушений.