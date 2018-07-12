12 июля в электронных кабинетах поступающих будет открыта возможность подачи заявлений на поступление, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

МОН настойчиво просит абитуриентов, которые уже зарегистрировали электронные кабинеты и загрузили в них документы, перед подачей заявлений проверить внесенную информацию.

Речь идет о среднем балле аттестата, который в этом году абитуриенты должны рассчитывать самостоятельно, контактных номерах телефонов и загруженных файлах фото, приложениях к аттестату, а также документе о подтверждении регистрации в селе, если поступающий претендует на получение сельского коэффициента.

Проверить корректность информации и приложенных файлов обязательно нужно до подачи первого заявления на поступление. Только до этого момента абитуриент может самостоятельно изменить внесенные данные. После подачи первого заявления сделать это будет невозможно.

«К сожалению, в предыдущие годы нередки были случаи, когда поступающие загружали в поле аттестата совсем другие файлы – рецепты Пражского торта, фото домашних любимцев, родителей, медицинские справки и тому подобное. Поэтому перед подачей заявлений необходимо внимательно проверить, какие именно файлы добавлены в электронный кабинет, и правильно ли указана другая информация», - отметили в МОН.

МОН также обращается к поступающим с просьбой не спешить подавать электронные заявления в первый день – для этого более чем достаточно времени. Подавать заявления через электронные кабинеты можно будет до 18:00 26 июля, то есть более 2 недель.

Кроме этого, ведомство обращает внимание, что регистрация электронных кабинетов не заканчивается 12 июля – она ​​продлится до 18:00 25 июля.

Посмотреть самые распространенные вопросы-ответы о вступлении в вузы можно на сайте МОН

Ранее в МОН объяснили, что делать, когда во время регистрации электронного кабинета появляется надпись об ошибке, и какие ошибки чаще всего делают поступающие.