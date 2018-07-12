Туроператор Join UP сокращает полетную программу в Турцию в связи с частыми задержками и переносами чартерных рейсов авиакомпаний.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«В ответ на ситуацию с частыми задержками и переносами чартерных рейсов авиакомпаний по заказу туроператора Join UP!, компания приняла решение сократить полетную программу в Турцию. Этот шаг поможет снизить нагрузку на флот авиаперевозчиков, которая сложилась из-за плотного графика перелетов, максимального использования самолетов в разгар туристического сезона и отсутствия свободных самолетов у авиакомпаний для подмен в случае сбоев в расписании. Уменьшение количества рейсов позволит выровнять расписание авиакомпаний и предупредить длительные ожидания и неудобства для туристов», - говорится в нем.

Начиная с 11 июл, компания постепенно сократит прямые перелеты в Турцию из следующих городов: Киев, Винница, Ривне, Кривой Рог, Херсон, Одесса и Харьков. Всего в период с 11 по 26 июля полетная программа в Турцию сократится на 13 рейсов в неделю. Туристы, которые вылетали из Киева, вылетят на курорты другими рейсами туроператора в те же даты из того же города. Туристам из Харькова и Одессы предложат ближайшие доступные рейсы в этих городах или рейсы из других городов.

Полетная программа в Турцию будет прекращена из региональных аэропортов Винницы, Ривного, Кривого Рога и Херсона. Изменения коснутся 1010 туристов, рейсы которых попали под сокращение (Винница — 249 человек, Кривой Рог — 282 человека, Ривне — 115 человек, Херсон — 364 человека). Этим туристам компания предложит вылет ближайшим к ним рейсом из другого города или 100% возврат средств.

«Мы искренне сожалеем, что не оправдали ожидания наших туристов, чьи рейсы на отдых или домой задерживаются. Чтобы исправить ситуацию мы сокращаем количество полетов и ожидаем, что это стабилизирует расписание. Мы просим прощения у туристов и турагентов, которые оказались вместе с нами в этой ситуации. Мы будем работать над тем, чтобы вернуть ваше доверие», – прокомментировал генеральный директор Join UP! Юрий Альба.

Напомним, 11 июля в Турции в аэропорту задержали четыре рейса, которыми должны были вернуться 543 украинских туриста.