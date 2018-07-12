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В пятницу, 13 июля, состоится частичное солнечное затмение, которое смогут увидеть на южном побережье Австралии, на острове Тасмания и на части Антарктиды.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Time.

Затмение особенно редкое, потому что оно произойдет в пятницу 13-го числа – в дату которая уже давно считается предвестником неудачи в популярной культуре. 

По данным NASA, в пятницу 13-го не было солнечного затмения с декабря 1974 года. И следующее частичное затмение, что состоится в пятницу 13-го числа, ожидается в сентябре 2080 года.

Лучшим местом для наблюдения за затмением 13 июля называют город Хобарт на острове Тасмания. Астрономы полагают, что около 35% диаметра Солнца окажется покрыто Луной в 13:24 по местному времени. Жители южного побережья Австралии также смогут увидеть затмение, но для них Луна закроет менее четверти солнечного света. Также затмение смогут увидеть полярники в северной части Антарктиды.

Частичное солнечное затмение 13 июля начнется в 4:48 по киевскому времени, максимального апогея достигнет в 6:02, а уже в 7:13 закончится.
ForUm

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