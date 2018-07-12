Следственные действия, которые детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляли 14 июня на территории Международного аэропорта «Киев» им. И.Сикорского, не могут быть причиной аварийной ситуации, заявили в НАБУ.

«Обвинение компании «Мастер-Авиа» (арендатора аэропорта) в блокировании работы, из-за чего якобы оказалось невозможным предотвратить аварию самолета авиакомпании BRAVO, не соответствуют действительности. НАБУ убеждено, подобные публикации могут свидетельствовать о желании переложить ответственность за инцидент и отвлечь внимание общества от факта расследования детективами Бюро злоупотреблений при использовании имущества аэропорта», - говорится в сообщении.

Действительно, 14 июня 2018 детективы НАБУ около 09:00 начали следственные действия (обыски) на территории Международного аэропорта «Киев» (Жуляны) на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева.

«Обыски проводились исключительно в административных помещениях, в которых расположены кабинеты руководства компании, бухгалтерии, финансового и юридического управлений. То есть тех подразделений, которые непосредственно не занимаются техническим обеспечением организации полетов и их безопасности», - подчеркнули в НАБУ.

Ограничения по передвижению касались исключительно части руководства ООО «Мастер-Авиа» и одного из конечных владельцев этой компании, которые, по мнению детективов Бюро, могут быть причастны к совершению коррупционного преступления.

В то же время технический персонал аэропорта, сотрудники компании, которые осуществляли непосредственное обслуживание взлетной полосы, координировали полеты, могли беспрепятственно находиться на своих рабочих местах, свободно передвигаться по территории аэропорта и в полной мере выполнять свои служебные обязанности.

«Никаких препятствий из-за действий НАБУ не имели и представители государственной комиссии по расследованию обстоятельств крушения самолета, прибывших на следующий день в аэропорт», - отметили в Бюро.

Вместо конструктивной позиции и готовности к сотрудничеству со следствием компания «Мастер-Авиа» публикует ложные заявления, прикрываясь якобы безопасностью пассажиров. Обращаем внимание, свою версию событий компания обнародовала почти через месяц после аварии, заботясь о том, что дальнейшее осуществление следственных действий НАБУ на территории аэропорта якобы может привести к будущим авариям. Национальное бюро отмечает, такие заявления недопустимы и могут восприниматься как откровенная манипуляция.

Напоминаем, следственные действия детективы Бюро осуществляли в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Киевского горсовета, КП «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны), ООО «Мастер-Авиа», в результате которых КП «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) нанесен ущерб на сумму почти 119 млн грн. Это расследование НАБУ начало в марте 2018 по материалам Государственной аудиторской службы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в компании «Мастер-Авиа» заявили, что причиной аварии на аэродроме столичного аэропорта «Жуляны» стали действия сотрудников Национального антикоррупционного бюро на территории админзданий и терминалов.

Руководство аэропорта заявило, что ранее не выносило детали ситуации в публичную плоскость ввиду расследования авиационного происшествия специальной комиссией.

14 июня в 20:40, выполняя посадку в сложных погодных условиях, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу.

На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.