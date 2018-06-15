14 июня в 20:0 самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Киев» им.Сикорского (Жуляны).
На борту находилось 169 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
Все пассажиры были эвакуированы и находились в Терминале в зале прилета.
На месте работает аварийно-спасательная бригада. Экипаж и специалисты аэропорта ожидают авиационных экспертов и представителей авиакомпании.
Было принято решение о закрытии аэропорта «Киев» на 5 часов до 1:00 15 июня.
Самолеты, которые должны были садиться в аэропорту «Киев», перенаправлялись в аэропорт «Борисполь».
Аэропорт «Киев» возобновил работу в 23:35.
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