Завтра, 12 июля, в ряде областей Украины ожидаются сильные дожди, местами с градом, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, 12 июля в Украине, кроме Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей – грозы. Днем в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской области местами пройдут сильные дожди, в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях – местами шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине дня 12 июля и в течение 13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями на 8 часов. 11 июля.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия.