также в разделеОбщество
Прокурор САП ушел в отпуск сразу после закрытия «дела рюкзаков» 10
Дело махинаций на Львовском бронетанковом заводе направлено в суд 14
На Херсонщине задержали «защитника» Крыма с российским паспортом 25
В Генштабе прокомментировали решение Путина назвать полки в честь украинских городов 37
Туроператор сокращает полеты в Турцию после скандала с «застрявшими» туристами 26
РФ с конца апреля задержала уже почти 100 украинских судов 17
Стартовала подача электронных заявлений на поступление в вузы 19
Прокурор САП закрыл «дело рюкзаков» 34
Оксана Марченко: Мои отношения с Dolce и Gabbana – из тех, когда вы – часть семьи 55
Суд ЕС отменил часть санкций против Клюева 27
В Украину вернулись полтысячи «застрявших» в Турции туристов 35
Адвокат: Следком скрывает материалы о смерти Кашки 53
Сенцов написал письмо лидеру «Бумбокса» 50
Следствие рассматривает три версии трагедии на Ривненском полигоне 29
«Слава Украине»: Вида извинился перед россиянами 509
Экс-главе Апелляционного суда Крыма объявлено подозрение в госизмене 21
В «Правом секторе» возмущены заявлениями Наева о добровольцах 170
«Интер» оштрафовали на 4 миллиона за скандальный концерт 67

Завтра, 12 июля, в ряде областей Украины ожидаются сильные дожди, местами с градом, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, 12 июля в Украине, кроме Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей – грозы. Днем в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской области местами пройдут сильные дожди, в Ривненской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях – местами шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, по прогнозу Укргидрометцентра, во второй половине дня 12 июля и в течение 13 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2 - 0,8 м над уровнями на 8 часов. 11 июля.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

416
Теги