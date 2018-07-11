За год Украина поднялась с 50-го на 43-е место в рейтинге инновационных стран и впервые обошла Россию.

Об этом говорится на сайте Global Innovation Index, сообщает «Экономическая правда».

Первой среди самых инновационных стран, как и год назад, стала Швейцария. В первую тройку также входят Швеция и Нидерланды. Польша находится на 39-й позиции, Россия – 46, Молдова - 48, Беларусь - на 86 месте.

Рейтинг состоит из множества показателей, каждый из которых также имеет свой индекс. В итоге, Украина получила индекс 38,5. В прошлом году этот индекс составлял 37,6.

Отметим, Global Innovation Index составляется на основе анализа десятков показателей, которые так или иначе касаются инновационной деятельности.

Напомним, в прошлом году Украина заняла 50-е место.