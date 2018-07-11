Кабинет Министров Украины утвердил объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2018 году, а также проектные объемы государственного заказа на 2019 и 2020 годы. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Общий объем приемов специалистов предусмотрен в количестве 191 100 человек, в том числе по дневной форме обучения – 171 355 человек, что меньше утвержденных в 2017 году показателей на 9,6% и 9,5% соответственно.

В частности, объемы приемов государственного заказа на подготовку специалистов с высшим образованием предложено:

младший специалист – 39210 человек, в том числе по дневной форме обучения – 35881 человек, что по сравнению с прошлым годом меньше на 30,5% и 30,6%,

бакалавр – 78755 человек, в том числе по дневной форме обучения - 71873 человека, или на 4,2% и 3,5% меньше, чем в 2017 году,

магистр на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра – 62403 человека, что больше по сравнению с 2017 годом соответственно на 0,4%, в том числе по дневной форме обучения – 53720 человек, что больше по сравнению с 2017 годом на 0,9 %.

Проектные показатели государственного заказа на подготовку научных и научно-педагогических кадров составят:

в аспирантуру – 4399 человек, больше по сравнению с 2017 годом на 1,4%,

в докторантуру – 478 человек, больше по сравнению с прошлым годом на 5,9%.

Прием учащихся на обучение по рабочим специальностям по государственному заказу в 2018 году предусмотрен в объеме 23 тысяч человек.

В 2018 году предусмотрено повышение квалификации и прохождение переподготовки, специальной подготовки и специализации для 213 991 человека.

Проектные показатели приемов специалистов, научных и научно-педагогических кадров в 2019 году – 197 тысяч человек (из них на дневной форме обучения – 179 400 человек); в 2020 году – 202 500 человек (из них на дневной форме обучения – 189 600 человек).

«Госзаказ должен отвечать потребностям рынка. Поэтому Минэкономразвития разработало изменения в механизм государственного заказа, чтобы создать дополнительную мотивацию для студентов наиболее востребованных специальностей. С этого года мы предложили запретить перераспределение госзаказа между отраслями, со следующего года вводится еще несколько важных изменений. Например, предлагаем повышенную стипендию для студентов инженерных, технических, аграрных специальностей, в которых сейчас очень нуждается промышленность, ІТ-сфера. Это важный вопрос для украинской экономики», - комментирует решение правительства первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.