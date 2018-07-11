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Компанию Facebook могут оштрафовать на сумму свыше 660 000 долларов США за сотрудничество с компанией Cambridge Analytica, после которого произошла утечка данных пользователей, сообщает «Украинская правда».

Как сообщило 10 июля Британское управление Уполномоченного по вопросам информации, со стороны Facebook выявлены нарушения Закона о защите данных 1998 года.

«Расследование ICO пришло к выводу, что Facebook нарушил закон, не защищая информацию людей. Также было установлено, что компания не смогла продемонстрировать, как другие люди собирали данные», - говорится в сообщении Управления.

Компания Facebook может отреагировать на замечания Уполномоченного по вопросам информации, после этого будет принято окончательное решение относительно штрафа.

Напомним, скандал разразился после того, как стало известно, что британская компания по анализу данных Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия для использования в американской избирательной кампании.

Основатель Facebook Inc. Марк Цукерберг признал, что компания «допустила ошибку». Он также заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ к этим данным для разработчиков.

По данным Facebook, Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей. 
ForUm

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