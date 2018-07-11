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За прошлые сутки, 10 июля, российские оккупационные войска почти по всей линии соприкосновения открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За сутки противник 20 раз нарушал установлено перемирие.

На луганском, попаснянском и свидлодарском направлениях наблюдалась незначительная вражеская активность. Российские наемники 3 раза обстреляли позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Орехово и Новолуганское.

На донецком направлении враг из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия беспокоил защитников Авдеевки и Опытного.

Горячей оставалась ситуация на мариупольском направлении. Там противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 14 раз прицельно провоцировал украинских военнослужащих на огонь. Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил у Водяного, Лебединского, Широкино, Гнутово, Павлополя и Богдановки.

За  текущие сутки боевики российских оккупационных войск 5 раз нарушили режим прекращения огня. Преимущественно из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов на светлодарском и донецком направлениях противник обстреливал позиции наших защитников у Новолуганского, Марьинки, Красногоровки и Авдеевки.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое – ранены.
ForUm

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