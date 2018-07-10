Федерация футбола Украины решила компенсировать хорватскому футболисту Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него FIFA за лозунг «Слава Украине».

Вукоевич призвал не политизировать его высказывания.

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что у украинской армии есть право открывать огонь в собственной стране.

Посол Канады Роман Ващук подчеркивает, что в Организации Североатлантического договора (НАТО) не готовы начинать переговоры с Украиной по поводу обретения членства в Альянсе.

В Ростове-на-Дону пропал крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку, сообщил юрист Александр Попков.

Главное следственное управление ГПУ завершило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего Харьковского городского головы Михаила Добкина.

Между Украиной и Россией есть перспективы для наращивания сотрудничества в сфере атомной энергетики. Об этом говорится в письме министра энергетики Игоря Насалика на имя первого замдиректора корпорации «Росатом» Кирилла Комарова.

Украина вскоре может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов. Об этом сказал председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.

Задержанный в России юрист из Полтавщины Игорь Кияшко отказался от услуг адвоката под давлением силовиков.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в отравлении «Новичком» в городе Эймсбери 44-летней британки Дон Стерджесс.