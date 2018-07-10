Посол Канады Роман Ващук подчеркивает, что в Организации Североатлантического договора (НАТО) не готовы начинать переговоры с Украиной по поводу обретения членства в Альянсе.

Об этом он сказал на дискуссии Киевского форума «Что стоит ожидать от саммита НАТО 2018?», сообщает УНИАН.

В частности, его спросили, наступил ли момент, когда желание Украины относительно полноценного членства могут положительно встретить в Альянсе, и в частности на саммите НАТО в Брюсселе, который состоится 11-12 июля. «Я думаю, что, к сожалению, чувство политического реализма указывают, что ответ на ваш последний вопрос будет «нет», не на этом саммите, и не в нынешних обстоятельствах», - подчеркнул Ващук.

Он отметил, что на саммите Альянса важным вопросом будет подтверждение единства стран-членов НАТО. «Нам нужно внутри Альянса как раз продемонстрировать ту спаянность и сплоченность, и над этим в течение следующих двух дней нужно будет работать», - сказал Ващук.

В то же время посол заверил, что на саммите вопросы, касающиеся Украины, будут обсуждаться.

Как сообщал ForUm, Президент Петр Порошенко заявил, что внесетна рассмотрение Верховной Рады изменения в Конституцию Украины в части закрепления в Основном законе стратегических целей Украинского государства - членства Украины в Европейском Союзе и Североатлантическом Альянсе.

Глава государства уверен в том, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы относительно вступления в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора, а их результат будет положительным.