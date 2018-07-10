Президент Украины Петр Порошенко считает, что встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина подтвердит, что Украина находится на переднем крае европейской и трансатлантической политики.

В статье для Financial Times Порошенко также отметил, что желает Трампу «успехов в его попытках вернуть Путина в строй», сообщает «Новое Время».

«Зная российского президента, я могу поспорить, что он жаждет нашего поражения. Но это не вариант, и этого никогда не случится», - пишет Порошенко.

Он также отмечает, что встреча Трампа и Путина состоится в 28-ю годовщину провозглашения украинским парламентом государственного суверенитета.

По словам Порошенко, проблемы, стоящие перед Украиной, в настоящее время огромны, «но сейчас не время ослабить давление на Россию».

«Сделать это было бы признанием слабости. Вместо этого мы должны дать понять, что ценности и принципы свободного мира не будут скомпрометированы… В Брюсселе на этой неделе мы дадим понять, что цена для России за ее агрессию будет расти до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения и не закончится оккупация Крыма и Донбасса. Настало время для конкретных действий», - подчеркнул украинский Президент.

Напомним, Трамп и Путин планируют встретиться в Хельсинки 16 июля. Как отметили в Вашингтоне, «лидеры обсудят отношения между Соединенными Штатами и Россией и ряд вопросов национальной безопасности».