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Администрация страницы Международной федерации футбола в Facebook закрыла возможность оставлять отзывы.

Ранее пользователи Facebook «атаковали» страницу ФИФА после травли футболистов сборной Хорватии по лозунг «Слава Украине!».

За сутки страница футбольной организации получила более 150 тысяч отрицательных отзывов. Рейтинг ФИФА в Facebook обвалился до единицы.

Как сообщал ForUm, в 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватия обыграла Россию со счетом 6:5.

После победы защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида и бывший игрок команды Огнен Вукоевич записали видеообращение к украинцам.

Оба футболиста долгое время играли за киевское «Динамо»: Вида – с 2013-го по 2018-й, Вукоевич – с 2008-го по 2015-й.  

Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

ФИФА вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение.

Хорватский футбольный союз отбранил  Вукоевича от чемпионата мира.

 
ForUm

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