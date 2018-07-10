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Лидеры стран НАТО на саммите 11-12 июля согласуют решение относительно приглашения для Македонии начать переговоры о вступлении в Альянс.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

«Ожидается, что после того, как в прошлом месяце было достигнуто соглашение о названии, мы согласуем приглашение Скопье начать переговоры о вступлении в НАТО», - сказал Столтенберг.

«После завершения и внедрения соглашения мы сможем пригласить бывшую югославскую Республику Македония стать 30-м членом НАТО под новым названием Республика Северная Македония», - добавил генсек НАТО.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летней споре между двумя странами.

Новое название Македонии – Республика Северная Македония – будет вынесено на общенациональный референдум осенью этого года.

Парламент Македонии ратифицировал соглашение с Грецией, но македонский президент отказывается его подписывать.

 
ForUm

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