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Украина должна по итогам 2017 года сократить долю импорта из России ядерного топлива, которое необходимо для работы атомных электростанций, до 45% общего баланса потребления.

Об этом глава государства Петр Порошенко сообщил во время визита на Трипольскую ТЭС госкомпании «Центрэнерго».

«Мы диверсифицировали поставки ядерного топлива. Сколько мы импортировали ядерного топлива (из России. — Ред.) 3 года назад? 100 процентов. Сколько мы получили в 2016 году? Уже 55 процентов. Сколько я поставил задание на 2017 год? Будет 45 процентов», - сказал он, сообщает УНИАН.

По словам Президента, остальные 55 процентов Украина будет покупать у американско-японской компании Westinghouse.


 
ForUm

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