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Украина полностью диверсифицировала поставки ядерного топлива на атомные электростанции. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик с трибуны Верховной Рады во время часа вопросов к правительству, сообщает  112 Украина.

По его словам, в конце 2016 - начале 2017 задача диверсифицировать поставки атомного топлива из России выглядела, как нереальная.

«Но сегодня вам в зале могу заявить, а это большая работа и атомщиков и энергетиков, если завтра РФ перестанет поставлять нам тепловыделяющие сборки для реакторов ВВЭР-1000 – мы будем работать в штатном режиме, мы полностью диверсифицировали поставку ядерного топлива на наши атомные электростанции. Более того, впервые за 26 лет, начиная с 2016 года, мы ввели единый за эти годы атомный ядерный проект - это центральное хранилище отработанного ядерного топлива», - сказал Насалик.

Отметим, Украина закупает ядерное топливо для своих 15 энергоблоков АЭС в двух компаниях: российской «ТВЭЛ» и американской Westinghouse.

 
ForUm

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