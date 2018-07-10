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В селе Каратиши Мироновского района задержан мужчина, который путем шантажа принуждал 14-летнего ребенка к половым отношениям. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

В полицию обратилась мама потерпевшей девочки и сообщила, что в течение двух лет мужчина из соседнего села, угрожая тем, что все расскажет в школе, где учится ребенок, заставлял ее к половым отношениям. Девочка сняла на телефон все эти пошлости, что и послужило доказательством для задержания педофила.

Злоумышленником оказался 76-летний местный человек, в доме которого все это и происходило.

Мужчину немедленно задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины (развращение несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.
ForUm

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