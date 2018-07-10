Представитель Президента в ВР Ирина Луценко прогнозирует назначение нового состава ЦИК в четверг, 12 июля, после консультаций, которые должны предложить механизм назначении 14-ти новых членов ЦИК через внесение изменений в закон о Центризбиркоме.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, сообщает Укринформ.

«Ныне идут консультации по поводу того, как сохранить этих 14 достойных кандидатов, и в четверг начать работу Рады с этого процесса... Я думаю, что будут вноситься изменения в закон о Центральной избирательной комиссии», - отметила Луценко.

В то же время она не исключила, что при рассмотрении инициатив об изменении закона о ЦИК будут рассматриваться предложения по увеличению количественного состава комиссии, которая ныне составляет 15 членов, у 13 из которых завершился срок полномочий.

Вместе с тем она не уточнила, до какого количества будет предложено увеличить количественный состав комиссии.

«Я думаю, что к четвергу этот вопрос будет решен... Я думаю, что решение найдется и все будут довольны, процесс разблокируется и мы будем иметь обновленную Центральную избирательную комиссию в четверг», - добавила представитель Президента в ВР.

Как сообщалось, 5 июля Рада должна была рассматривать вопрос изменения состава Центральной избирательной комиссии, однако ряд фракций настаивал на необходимости повторного внесения представления о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии, в котором предусмотреть 13 кандидатур вместо 14, которые раньше подал Президент Петр Порошенко. Кроме того, некоторые фракции настаивали на том, чтобы в представлении были кандидатуры от всех парламентских фракций.

Фракция «Блока Петра Порошенко» требовала рассмотрения парламентом вопроса изменения состава ЦИК, и большинство фракций покинули сессионный зал с требованием безотлагательного рассмотрения этого вопроса.

Таким образом, парламент не рассматривал освобождения и назначения новых членов Центризбиркома.

23 января Порошенко во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Позже список был дополнен одной фамилией.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.