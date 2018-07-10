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Первый поезд между Киевом и аэропортом «Борисполь» будет запущен через 144 дня, сообщил и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Сейчас выполнена треть от всех запланированных работ. Причем работы осуществляются со значительным опережением во времени. Уже построено 1400 м пути от главного пути до начала эстакады. По плану эти работы должны были выполнены до 1 августа этого года, а они завершены 9 июля. Следующий этап – строительство эстакады», - написал он в Facebook.

«Укрзализныця» провела подготовительные работы для начала строительства эстакады, в частности, подготовлены четыре строительные площадки: две – со стороны перегона Борисполь – Г. Кирпы, еще две – со стороны аэропорта «Борисполь».

Для строительства железнодорожной эстакады был проведен тендер на строительство опор объекта и монтаж пролетных строений. Также уже определена марка стали пролетных строений, преденазначенных для строительства железнодорожной эстакады через автомобильное шоссе Киев - Харьков. Результаты химического анализа образцов пролетных строений направлены для разработки проектно-сметной документации на усиление пролетных строений.

Параллельно с этим прокладываются коммуникации, строится насыпь для колеи со стороны аэропорта, а также строится платформа для приема поездов в аэропорту.

Всего на строительстве привлечено 9 бульдозеров, 5 экскаваторов, 19 самосвалов, 2 катки, 6 погрузчиков и 2 автокрана.

Напомним, строительство скоростной линии железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь планируют завершить в декабре этого года.

Стоимость проезда составит 80 гривен.
ForUm

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