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Фигурант так называемой ялтинской группы по «делу Хизб ут-Тахрир» Эмир-Усеин Куку, которого российские власти обвиняют в терроризме, 26 июня объявил голодовку. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Мерьем Куку.

«26 июня 2018г Эмир-Усеину исполнилось 42 года. И в свой день рождения он начал голодовку. Для меня эта новость стала шоком и большой неожиданностью! Он очень терпеливый человек! Но это предвзятое и беззаконное преследование и обвинение в терроризме подтолкнуло его на этот шаг. Это протест против сфабрикованных дел в отношении него и других несправедливо арестованных политических заключенных! 
Я знаю, он сильный! Прошу у Аллаха Всевышнего, чтобы Он еще больше укрепил его! 
Виновные голодовки не объявляют», – написала она.

Напомним, Эмир-Усеин Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков в Крыму.

В июле 2016 года его поместили в спецблок СИЗО как «опасного подсудимого». Впоследствии его обвинили в подготовке «насильственного захвата власти». В декабре 2017 года его этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону.

Министерство иностранных дел Украины требует освобождения от РФ фигурантов «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир».
ForUm

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