Ученые зафиксировали черного аиста, который через 18 лет вернулся в Украину.

Орнитологи исследовали путь миграции самки и определили, что ее возраст значительно превысил средний для этих птиц, пишет Украинская служба ВВС.

Это уникальный случай, ведь птица здоровая и до сих пор имеет силы преодолевать трудности миграции.

Более того – она ​​сегодня имеет двух птенцов.

Аиста обнаружили с помощью фотоловушки, рассказал орнитолог Андрей Бокотей, заведующий отделом Государственного природоведческого музея НАН.

По его словам, такие приборы ученые устанавливают в гнезда аистов, чтобы изучать и отслеживать их.

«Это достаточно современный и очень информативный способ получения научной информации, которая в будущем помогает нам охранять черных аистов. Ведь эта птица занесена в Красную книгу Украины и соседних государств», - объясняет орнитолог.

«Птицу-героя» удалось обнаружить благодаря одной из фотоловушек, которую ученые установили в гнезде в Шацком национальном парке.

«Две недели назад мы поехали и переписали информацию с карточки, чтобы фотоловушка могла дальше работать», - говорит Бокотей.

Выяснилось, что одна из взрослых птиц имеет два кольца, которыми традиционно обозначают редкие виды.

Одно – металлическое, которое птица носит всю жизнь, а второе – пластиковое, на котором большими буквами указан специальный код, который дает международная организация EURING, координирующая кольцевание.

Именно благодаря этим кольцам можно проследить, откуда птица.

Украинские ученые установили, что эту птицу закольцевали в 2002 году в Израиле во время миграционного периода. В то время аисту было два года.

«Эта птица - счастливчик, потому что смертность птенцов черного аиста чрезвычайно высока. Они преодолевают огромные расстояния – 8, а иногда и 10 тысяч километров пролетают на зимовку в Африку», - объясняет Бокотей.

По его словам, на этом пути их ждет множество опасностей.

«В Ливане и Сирии их просто отстреливают, потому что это национальный спорт – убивать птиц. В Израиле очень распространены рыбные хозяйства, а через эту страну идут миграционные пути многих видов птиц, в том числе рыбоядных – аистов и цапель. Они могут приносить большой вред хозяйствам, а потому ставки накрывают сетками и птицы в них запутываются. Их пытаются спасать, но это не всегда помогает», - рассказывает ученый.

«Нашей самке повезло, ее вовремя нашли, вытащили из тех сетей, а затем орнитологи ее закольцевали. И она дальше себе мигрировала», - говорит он.

Бокотей объясняет, что эта птица родилась в Украине, ведь для аистов характерно такое явление как филопатрия – то есть они возвращаются к тому же месту, где родились, и продолжают там гнездиться.

«Нам удалось установить, что ей 18 лет, это очень большой возраст для черного аиста. Потому что такие птицы живут до десяти лет. Ученые считали, что эти птицы в таком возрасте уже не размножаются, даже если совершают миграцию», - объясняет ученый.

«Это уникальное явление, потому что кто надеялся, что она еще двух птенцов вскормила. Двух здоровых птенцов мы закольцевали и будем следить за ними дальше, возможно, и они когда-то попадут на глаза ученым», - добавляет он.

Орнитологи считают, что поскольку птица одолела такую ​​дальнюю миграцию, она имеет хорошее здоровье.